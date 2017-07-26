16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант Благотворительного фонда Потанина Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант фонда Потанина В Тольятти проходит интерактивная выставка робототехники Зрители голосуют: VIII фестиваль "Премьера одной репетиции" в тольяттинском ТЮЗе "Дилижанс" В Тольятти открылась интерактивная выставка "Восстание машин"

Культура

Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант Благотворительного фонда Потанина

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 15
Версия для печати

Проект "Музей в городе" Тольяттинского краеведческого музея стал победителем грантового конкурса "Музейный десант" Благотворительного фонда В. Потанина. В конкурсе участвовали проекты, предусматривающие приглашение квалифицированных музейных команд и независимых консультантов для проведения консультаций и предпроектных работ по модернизации музея — участника конкурса.

Результатом проекта "Музей в городе" станет концепция формирования внешнего облика музея и прилегающей территории, известной в Тольятти как будущий Музейный квартал (МКТ). Взаимодействие культурных институций в качестве локальных резидентов (Краеведческий и Художественный музеи, Волжская картинная галерея, библиотека, ДК "Тольятти" и др.) позволит объединить усилия, направленные на развитие городского центра, его исторического и социокультурного потенциала. В данном случае именно Краеведческий музей становится инициатором этих важных качественных изменений культурной политики в развитии городской среды.

Приглашенной командой для работы над проектом стали один из инициаторов проектного партнерства "Музейный квартал Тольятти", дизайнер Елена Шлиенкова, архитектор Елена Сперк, независимый консультант в области наружной рекламы Вячеслав Обухов. Это специалисты, которые живут в Тольятти и имеют опыт реализации совместных музейных проектов. Так, Музей ПАО "КуйбышевАзот" стал одним из немногих в регионе корпоративных музеев, получивший серьезный резонанс среди профессионалов, работников предприятия и жителей города.

Тольяттинскому краеведческому музею не впервые работать с городским пространством и его историческим контекстом. В конце 1990-х был дан старт социокультурной акции "Музейный пикник" на территории будущего МКТ; в 2014-м в стенах музея открылась знаковая для города интерактивная экспозиция "20 век: Ставрополь-Тольятти" и т. д. Очередной этап позволит музею выйти на новый масштаб коммуникации с горожанами и гостями города.

Что вы слушаете по радио?

Музыку
Новости
Ток-шоу
Политические передачи
Юмористические программы
Всего проголосовало 195
архив опросов

Последние комментарии

Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

Таука Петровна 16 июня 2015 16:58 В Тольятти проходит конкурс на лучшее стихотворение о городе

А куда заявки отправлять?

Фото на сайте

Французские делегаты посетили открытие выставки "Тольятти. Рождение нового города"

Французские делегаты посетили открытие выставки "Тольятти. Рождение нового города"

Артисты тольяттинского театра "Барселона" заняли призовое место на всероссийском чемпионате живых статуй

Артисты тольяттинского театра "Барселона" заняли призовое место на всероссийском чемпионате живых статуй

Итоги российской акции "Библионочь-2015"

Итоги российской акции "Библионочь-2015"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6