Тольяттинский краеведческий музей выиграл грант Благотворительного фонда Потанина

Проект "Музей в городе" Тольяттинского краеведческого музея стал победителем грантового конкурса "Музейный десант" Благотворительного фонда В. Потанина. В конкурсе участвовали проекты, предусматривающие приглашение квалифицированных музейных команд и независимых консультантов для проведения консультаций и предпроектных работ по модернизации музея — участника конкурса.
Результатом проекта "Музей в городе" станет концепция формирования внешнего облика музея и прилегающей территории, известной в Тольятти как будущий Музейный квартал (МКТ). Взаимодействие культурных институций в качестве локальных резидентов (Краеведческий и Художественный музеи, Волжская картинная галерея, библиотека, ДК "Тольятти" и др.) позволит объединить усилия, направленные на развитие городского центра, его исторического и социокультурного потенциала. В данном случае именно Краеведческий музей становится инициатором этих важных качественных изменений культурной политики в развитии городской среды.
Приглашенной командой для работы над проектом стали один из инициаторов проектного партнерства "Музейный квартал Тольятти", дизайнер Елена Шлиенкова, архитектор Елена Сперк, независимый консультант в области наружной рекламы Вячеслав Обухов. Это специалисты, которые живут в Тольятти и имеют опыт реализации совместных музейных проектов. Так, Музей ПАО "КуйбышевАзот" стал одним из немногих в регионе корпоративных музеев, получивший серьезный резонанс среди профессионалов, работников предприятия и жителей города.
Тольяттинскому краеведческому музею не впервые работать с городским пространством и его историческим контекстом. В конце 1990-х был дан старт социокультурной акции "Музейный пикник" на территории будущего МКТ; в 2014-м в стенах музея открылась знаковая для города интерактивная экспозиция "20 век: Ставрополь-Тольятти" и т. д. Очередной этап позволит музею выйти на новый масштаб коммуникации с горожанами и гостями города.
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Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".
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