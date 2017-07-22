В Тольятти с автобуса, следовавшего в Москву, сняли дезориентированного пенсионера

Поздно вечером 21 июля, по предварительным данным, в автобусе, следовавшем со стороны Самары в Москву по трассе М-5 проявились признаки странного поведения у 74-летнего пенсионера. На это обратили внимание пассажиры и водитель, с которыми он общался, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, мужчина потерял память и был дезориентирован. Для него вызвали "скорую". Медики тольяттинской службы "03" подъехали к автобусу, когда он был в районе микрорайона Жигулевское море.
По предварительным данным, сначала мужчина не мог назвать свои данные. Врачи перевезли его в городскую больницу, а оттуда уже доставили его в психоневрологический диспансер. По имеющимся сейчас предварительным данным, личность мужчины была установлена. Обстоятельства случившегося выясняются.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.