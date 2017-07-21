Пьяный тольяттинец открыл стрельбу из травмата на улице из-за замечания прохожего

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, устроившего стрельбу рядом с кафе на ул. Юбилейной, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

33-летний местный житель рассказал, что сделал замечание мужчине, который шел навстречу с пистолетом в руке. В ответ человек начал стрелять в него, а затем скрылся.

На ул. Фрунзе стражи правопорядка заметили мужчину, похожего на разыскиваемого. Патрульные задержали 35-летнего нетрезвого жителя Тольятти, потерпевший опознал его. Травматический пистолет, из которого, предположительно, стрелял подозреваемый, обнаружили под припаркованной машиной на ул. Фрунзе.

Позже сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изъяли у нарушителя еще две единицы охотничьего оружия. В тот же день на него составили четыре административных протокола, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").