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Культура

В Тольятти проходит интерактивная выставка робототехники

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в ТРК "Парк Хаус" последние выходные работает выставка "Город роботов". Прогулка по выставке занимает несколько часов. Она предоставляет возможность не просто посмотреть на технические разработки в сфере робототехники, но и пообщаться с искусственным интеллектом. Отличная возможность нырнуть с головой в море массовой культуры и фантастики на летних каникулах.

В начале выставки расположен баннер, где отражены три основных закона робототехники, сформулированные в 40-х годах прошлого века культовым фантастом Айзеком Азимовым. В своих рассказах он ярко демонстрировал к чему может привести пренебрежение ими. Эти законы являются недостижимой догмой для современных инженеров, работающих над искусственным интеллектом. В свое время писатель заложил этические нормы существования искусственного интеллекта, к которому стремятся ученые, дабы избежать страшного сценария.

В октябре на большие экраны выходит фильм "Бегущий по лезвию 2049", ставший продолжением знаковой работы Ридли Скотта. В первой части легенды в будущем мире существуют люди и репликанты, аналог роботов. Роботам ограничили срок существования и строго определили сферу деятельности. Несколько совершенных репликантов взбунтовались, и за ними отправляют охотника. В фильме допускается не просто возможность бунта со стороны искусственного интеллекта, но и поднимается сложный этический вопрос — а как человек должен относиться к роботам? В последнее время массовую культуру, питающуюся от источника фантастики, беспокоит, скорее, именно этот вопрос, а внедрение законов Азимова волнует сейчас больше ученых-практиков. Даже последние фантастические фильмы бесконечного "Чужого" делают центральной темой конфликт между людьми и роботом Дэвидом, в результате которого и появляется чудовище.

Массовая культура твердит и повторяет, что нужно не только научить роботов законам, но и научиться самим определенным правилам общения с ними. Именно культура в ответе за будущие взаимоотношения между людьми и роботами, наделенными искусственным интеллектом. Будущее, когда эта проблема станет насущной, уже близко. И вот в Тольятти открылась замечательная выставка "Город роботов", которая не только демонстрирует примеры работы инженеров с искусственным интеллектом, но и учит тому, что у роботов есть характер.

Один из самых забавных роботов на выставке R2-D2 — инженерное вдохновение от "Звездных войн". Скорее, робот-шутка, нежели серьезная работа с искусственным интеллектом. Малыш-дроид по команде Dance program! станцует под собственный аккомпанемент, а при упоминании Дарта Вейдера устроит истерику. Совершенно по-человечески на фразу "а ты помнишь?", произнесенную по-английски, начнет стремительно убегать.

Напротив него стоит британский робот-обнимашка Meccanoid KS, созданный по образу и подобию персонажей из фильма "Живая сталь" с Хью Джекманом. Детский восторг вызывает и робот Pleo, который на протяжении своей жизни учится и формирует свой характер. Робот сделан под детеныша Камаразавра — реагирует на свет, голос, прикосновения. Рядом с ним пушистый гренландский тюлененок, разработанный японскими инженерами для успокаивающего эффекта и положительных эмоций. Персонаж довольно популярный, был даже замечен в одной из серий "Симпсонов". Это одна из самых любимых игрушек для девочек. Так же, как и "кошачьи уши Necomimi", которые реагируют с помощью нейроинтерфейса на настроение пользователя. Еще здесь знаменитая игрушка собака-робот Aibo, обладающая изменчивым характером и шансом заменить ребенку при необходимости настоящее животное.

Самые интересные персонажи на выставке созданы российскими инженерами и носят родные имена — Валера, Ваня, Василий. Например, Василий обладает дерзким нравом и серьезными планами захватить мир. На вопрос посетителей: "Почему ты лысый" он невозмутимо отвечает: "А что тут такого?". А на просьбу посчитать реагирует репликой: "Я вам не калькулятор". Уже два года собрат Василия занимает должность заведующего кафедрой робототехники Московского технологического института. У него достаточно памяти, чтобы распознавать более тысячи лиц студентов, здороваться с коллегами и шутить с начальством.

Но самой большой популярностью на выставке пользуются различные очки виртуальной реальности. Некоторые полностью переносят в искусственные миры, какие-то дополняют реальные образы визуальными эффектами.

Есть и утилитарные экспонаты — Акваферма, поддерживающая баланс между растениями и аквариумом, формируя замкнутую экосистему. Поклонники сериала "Теория большого взрыва" будут рады увидеть Padbot — робота телеприсутствия. Они сразу вспомнят серию, где Шелдон решил появляться на работе с помощью подобного экспоната, пока не столкнулся с проблемой, что перемещаться в таком виде совершенно невозможно, ведь даже закрытая дверь — непреодолимая проблема. Или можно вспомнить мультфильм Хаяо Миядзаки "Ходячий замок", где дом научился "ходить". Подобную конструкцию предложил инженер из Самары Антон Раков в своем проекте "Ларифуга", которую тоже можно увидеть на выставке.
Несколько раз в день показывают небольшой спектакль, где актерами являются четыре робота и один объект Tesla coil — источник напряжения высокой частоты. Небольшие актеры танцуют, каждый на свой манер, на небольшой импровизированной сцене и собирают множество поклонников.

Для особо кровожадных в закрытой зоне проводятся схватки радиоуправляемых боевых роботов-пауков. Они стреляются ракетами под звуковые и световые эффекты. Гонконг разрабатывает подобные технологии, ориентируя их на военный бизнес.

На выставке "Город роботов" около каждого из 52 экспонатов стоит свой спикер, который подробно рассказывает и показывает, как работает объект. Все роботы, которые находятся на выставке — не просто забавные игрушки, а технологии, способные упрощать работу человека. Для ребенка это экскурсия в мир будущего,  для взрослого — флешбэк в состояние детства, когда любопытство заставляло задавать множество вопросов и улыбаться маленьким технологическим сюрпризам.

Теги: робототехника выставка роботы Тольятти

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Валентина Казакова 03 августа 2015 14:11 Музейный комплекс "Наследие" в Тольятти планируется передать краеведческому музею

Тема, поднятая в публикации Вадима Карасёва, касается, на самом деле, судьбы многих инновационных проектов в нашей стране, которые хоронятся под разговоры об их важности и патриотичности. Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей), как новая форма наследования, представляет в этом смысле типичную модель: вначале поддержка власти, общественное и профессиональное признание, работающий «макет», а затем—тупик вследствие интеллектуальной незрелости, неподготовленности мозгов, «жлобства» (по выражению председателя правительства РФ Д.Б. Медведева) административно-командного уровня». Этого с "Наследием" бы не было, если бы Программы развития культуры писались у нас не для того, чтобы их просто показывать, а чтобы претворять в жизнь. О завершении строительства Городского музейного комплекса на ул. Советской за счёт средств муниципального бюджета к 2016 году власти г. Тольятти бодро докладывали Губернатору ещё в 2011 году. Так, согласно Приложения 3.4 к Решению Думы г.о. Тольятти за 2009 г. «Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры» (таблица 4, п 11): «Реконструкция и строительство Городского музейного комплекса «Наследие» (экомузей): 2011 год—завершение ремонтно-реставрационных работ по Дому Стариковых (ул. Советская, 39), 2012 – 2016 гг. – строительство дополнительных объектов комплекса и капитальный ремонт дома – музея (ул. Советская, 38)». Даже специальная брошюра была издана о новых объектах соцкультбыта в Тольятти. Все деньги в сметной документации были считаны-пересчитаны, все распределены строго по кодам и расходным статьям. Однако в том же, 2011 году, мэрия закрыла целевую программу «Развитие культуры Тольятти. 2011-2016 гг.», заменив её программой «Культура Тольятти. 2011-2018 гг», в которой строительство ГМК «Наследие» уже было отодвинуто на срок до 2018 года. Даже в Год культуры в отраслевой муниципальной программе "Культура Тольятти" средства, заложенные на благоустройство и строительство экспозиции, были секвестированы, так как "завершение ремонтно-реставрационных работ в доме Стариковых не входит в список первоочередных работ мэрии".

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