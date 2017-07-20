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Происшествия

Сотрудника тольяттинского СИЗО осудили за взяточничество

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело бывшего сотрудника СИЗО-4 Т., которого обвиняли в получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, сотрудник СИЗО в апреле 2017 г. неоднократно получал от арестованного через посредника деньги (всего 21 тыс. руб.) за перенос на территорию изолятора запрещенных предметов — SIM-карты, флеш-накопителя и смарт-часов с функцией телефонной связи.

Подсудимый полностью признал вину.

Суд назначил Т. полтора года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 35 тыс. руб., а также на год лишил его права занимать должности в государственных органах. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: суд приговор СИЗО взятка Тольятти

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