Ночью у дома в Комсомольском районе Тольятти обгорели три машины

В четверг, 20 июля, в 2:15, в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на ул. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горела Lada Priora, а также термические повреждения получили припаркованные поблизости Lada Kalina и Hyundai.
В тушении машин участвовали восемь человек, которые, используя две единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 2:22.
Причины возгорания и ущерб устанавливаются.
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у меня только один вопрос на кой ... эти нарки сдались сектантской группе??? какой прок от них
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.