Ночью у дома в Комсомольском районе Тольятти обгорели три машины

В четверг, 20 июля, в 2:15, в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на ул. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горела Lada Priora, а также термические повреждения получили припаркованные поблизости Lada Kalina и Hyundai. В тушении машин участвовали восемь человек, которые, используя две единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 2:22. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.