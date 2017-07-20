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Происшествия

Ночью у дома в Комсомольском районе Тольятти обгорели три машины

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июля, в 2:15, в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на ул. Лизы Чайкиной в Комсомольском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горела Lada Priora, а также термические повреждения получили припаркованные поблизости Lada Kalina и Hyundai.

В тушении машин участвовали восемь человек, которые, используя две единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 2:22.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

Теги: пожары автомобили Тольятти

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