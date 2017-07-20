Заведующей базой на полуострове Копылово, где ногу ребенка пронзило штырем, сделано замечание

Заведующей спортивной базой "Плес", что находится в Тольятти на полуострове Копылово, где ребенок пронзил ногу штырем, объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

Напомним, что ЧП на спортивной базе произошло в воскресенье, 16 июля. Как уточнили в прокуратуре Комсомольского района, 13-летний подросток, перелезая через забор за перелетевшим мячом, оступился, и в его ногу воткнулся металлический штырь. Декоративная пика на заборе полностью вошла в бедро ребенка параллельно кости. Прибывшие спасатели были вынуждены перерезать металлический штырь, который в последующем удалили из раны уже в больнице. В настоящее время несовершеннолетний проходит стационарное лечение, жизни ребенка ничего не угрожает.

Информация о случившемся вскоре разошлась в интернете, и ознакомившиеся с ней сотрудники прокуратуры сразу организовали по данному факту проверку, в результате которой были приняты соответствующие решения.

"В связи с отсутствием должного контроля и необеспечением безопасности несовершеннолетних во время пребывания в лагере в адрес директора МБУ ДО СДЮСШОР №10 "Олимп", в чьем ведении находится спортивная база "Плес", прокуратурой Комсомольского района было внесено представление, — сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве. — Акт прокурорского реагирования рассмотрен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности — заведующей спортивной базой "Плес" объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания".

Кроме того, по данным прокуратуры Комсомольского района, сейчас по факту причинения вреда здоровья ребенку проводится проверка в порядке ст. 144, 145 УПК, по результатам которой будет принято решение о наличии либо отсутствии в действиях виновных в происшедшем лиц признаков преступления.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Комсомольского района.