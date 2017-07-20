Инвесторами винзавода "Тольяттинский" выступят Сергей и Роман Агошковы

Инвесторами винзавода "Тольяттинский", обеспечивающими перезапуск производства на предприятии, выступят отец и сын Сергей и Роман Агошковы, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "Винзавод "Тольяттинский" простаивает более двух лет. Компания принадлежит Владимиру Решилову, Владимиру Синогину и Сергею Сироте. На сегодняшний день предприятие находится в процедуре банкротства, которое контролируют его бенефициары. Общий долг завода составляет порядка 1,5 млрд рублей. Собственники предприятия не оставляли попыток реанимировать производственный процесс на "Тольяттинском". Этому мешали многочисленные долги завода, которые собственники самостоятельно погасить не могли. В результате бенефициары начали подыскивать инвестора, готового профинансировать затраты на запуск производства. К логическому завершению процесс пришел летом 2017 года. 18 июня "Тольяттинский" получил лицензию на производство алкогольной продукции. На прилавки она попадет в начале августа, когда поступят акцизные марки.

На этой неделе стало известно имя инвесторов, которые проспонсировали реанимацию винзавода. Ими стали отец и сын Сергей и Роман Агошковы. Последний подтвердил свое участие в проекте, но отметил, что подробности сможет раскрыть лишь через месяц.

"Тольяттинский" Агошковы инвестировали через подконтрольное им ООО "Фининвест". Компания создана в декабре 2015 г. Ларисой Жуковой и Сергеем Решиловым. Последний является сыном владельца винзавода Владимира Решилова. Позднее собственниками компании стали Агошковы.

Алкогольный бизнес — не профильный для новых инвесторов "Тольяттинского". Ранее они специализировались на ремонте автомобилей и продаже автозапчастей. Еще семейству Агошковых — Сергею, Дмитрию и Роману — принадлежит ООО "Спец-Автопласт-Форм", специализацией которого является производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств. Кроме того, Агошковы присутствуют в ООО "РС-Альянс Партнер", ООО "КП.Г.Газтех", ООО "АРС-Финанс", ООО "Русские машины", финансовые показатели которых не раскрываются. В общем, бизнес семьи Агошковых может генерировать совокупную выручку порядка 1 млрд рублей.

"Мы решили расширить свой бизнес и заинтересовались восстановлением деятельности винзавода. Сейчас на заводе залито сырье для выпуска вина объемом 700 тыс. бутылок. Коньяк временно производить не будем. Также подали заявку на получение марок. Через две недели вино появится на прилавках", — заявил "СО" Роман Агошков. От более подробных комментариев бизнесмен отказался.

По информации источника газеты, в ближайшее время должны произойти изменения в числе собственников "Фининвеста": доли будут перераспределены между нынешними владельцами винзавода, Агошковыми и некими бизнесменами из Самары.