Началась подготовка инфраструктуры для проекта "Жигулевская долина-2"

В соответствии с заключенным госконтрактом, ГУП СО "ТеррНИИгражданпроект" выполнит проектно-изыскательские работы по объекту "Проектирование, строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории "Жигулевская долина-2" в городском округе Тольятти". Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" — один из крупнейших технопарков России. Общая площадь его объектов составляет 67 тыс. кв. метров. Проект технопарка "Жигулевская долина" направлен на создание благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Самарской области, создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики Тольятти, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей. Основной задачей технопарка является предоставление поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта. В рамках проекта "Жигулевская долина-2" на резервной территории действующего технопарка "Жигулевская долина" резидентами запланировано строительство производственных корпусов.