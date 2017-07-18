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Происшествия

Под Тольятти при столкновении грузовика и легковушки пострадали шесть человек

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июля, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 67-летнего водителя грузового автомобиля ЗИЛ ММЗ-554, получившего права в 1979 году.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Примерно в 11:05 он выезжал с прилегающей территории СНТ на дорогу Тольятти — Хрящевка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 30-летнего мужчины, имеющего стаж вождения с 2012 года.

В результате аварии оба водителя, а также четыре пассажира Lada Kalina: 61-летняя женщина, два 10-летних мальчика и трехлетняя девочка получили травмы, с которыми бригада "скорой помощи" доставила их в медицинские учреждения. Врачи назначили девочке амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Полицейские установили, что несовершеннолетние пассажиры легкового автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту ДТП ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие дети Ставропольский район

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