Под Тольятти при столкновении грузовика и легковушки пострадали шесть человек

Во вторник, 18 июля, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 67-летнего водителя грузового автомобиля ЗИЛ ММЗ-554, получившего права в 1979 году.

Примерно в 11:05 он выезжал с прилегающей территории СНТ на дорогу Тольятти — Хрящевка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 30-летнего мужчины, имеющего стаж вождения с 2012 года.

В результате аварии оба водителя, а также четыре пассажира Lada Kalina: 61-летняя женщина, два 10-летних мальчика и трехлетняя девочка получили травмы, с которыми бригада "скорой помощи" доставила их в медицинские учреждения. Врачи назначили девочке амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Полицейские установили, что несовершеннолетние пассажиры легкового автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя были трезвы. По факту ДТП ведется проверка.