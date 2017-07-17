Зрители голосуют: VIII фестиваль "Премьера одной репетиции" в тольяттинском ТЮЗе "Дилижанс"

В Тольятти в ТЮЗе "Дилижанс" уже в восьмой раз прошел фестиваль "Премьера одной репетиции". Начинавшийся как внутренняя лаборатория, теперь он вырос в один из самых интерактивных и энергичных фестивалей области.

Креативные импульсы

"Дилижанс" начинался с любительского театра, в 1990-е костяк труппы вместе с директором Ириной Мироновой получал образование на курсе Корогодского в Санкт-Петербурге, коллектив стал профессиональным, а в 2012-м получил статус муниципального. Небольшая труппа из 20 человек живет насыщенно и продуктивно, и не последнюю роль в этом играет ежегодная "Премьера одной репетиции".

Что такое настоящий фестиваль? Это центр притяжения, место встречи горожан и профессиональной тусовки, событие, которого ждут весь год. Фестиваль должен влиять на жизнь в городе, и "Премьера одной репетиции" — прекрасный пример такого влиятельного события.

Начнем с того, что "Дилижанс" уже не в первый раз устраивает конкурс текстов о фестивале. Участвуют как профессиональные журналисты, так и блогеры. Блогеры! Вы можете себе представить в Самаре подробные рецензии на спектакли в соцсетях? Не фоторепортажи, не эмоциональные отзывы — их театр тоже еле успевает перепощивать, а подробный серьезный разбор? Тексты получаются, конечно, разного уровня, но есть и такие, что не зазорно в газете напечатать — говорят, начинали их авторы с прошлых фестивалей, а теперь активно освещают тольяттинскую культуру.

Это же невероятно важная вещь: театр побуждает людей к ответной творческой работе. Можно долго расписывать, как важна эта прослойка пишущих и реагирующих для культуры в городе и как много она говорит о самой среде. Если когда-нибудь услышите от обиженных неудачников "мы такие хорошие, писать про нас некому" — не верьте. Не бывает нормальной культурной жизни без интерпретирующих ее, и наоборот. Все в мире устроено по законам экосистемы, в которой каждому элементу — свое место, и выпадение одного ведет к смерти остальных. Практики "рождают" и развивают теоретиков — и наоборот. "Дилижанс" — отличный пример такой системы "сообщающихся сосудов", когда креативная энергия из одного перетекает в другой, и вот — десяток отзывов на каждый эскиз только в соцсетях.

Публика не дура

Тут самое время вспомнить, как все начиналось. Говорят, однажды "Дилижансу" понадобилось срочно пополнить репертуар, и художественный руководитель театра Виктор Мартынов придумал такой фестиваль. Повод, как водится, давно забыли, но вот уже восьмой год актеры "Дилижанса" (а у многих здесь режиссерское образование) начинают работать каждый над своей заявкой. Выжившие в нешуточных авторских терзаниях эскизы представляют худруку, который отбирает программу фестивальной недели. Да, теперь это целая неделя, что тоже не предел — судя по всему, "Премьера" будет разрастаться и дальше. Но главное, постепенно она вовлекает в свою орбиту другие театры и города. В этом году из 12 показов семь представляли "Дилижанс", пять — прочие тольяттинские или самарские коллективы.

Заявку на "Премьеру одной репетиции" присылают, чтобы побороться за голоса зрителей и послушать экспертное обсуждение. Да, эксперты (на восьмом фестивале — автор этого текста и режиссер Олег Толоченко) высказываются только устно, голосует и за лучшую заявку, и за актерские работы публика. Не ногами, а бумажными бланками, строго по одному на билет, во избежание подтасовок. На кону — право на постановку в следующем сезоне.

Думаете, "публика — дура" и выберет что-нибудь полегче? Это не про зрителей, обеспечивающих аншлаги фестивальным эскизам. Средний балл камерного моноспектакля Анны Митрофановой "Долорес Клейборн" по Стивену Кингу оказался выше, чем у побивших "кассовый" рекорд всех фестивальных лет "Афинских вечеров" (режиссер Ирина Храмкова). Заявка по пьесе Гладилина здесь исключительно для сравнения разных по числу зрителей и жанру проектов: снискавшие успех в первую очередь из-за яркой работы непрофессиональной актрисы Елены Марфиной "Афинские вечера" тоже собираются брать в репертуар. "Моя мечта — чтобы каждый эскиз находил своего спонсора, и по всем заявкам в следующем сезоне выходили спектакли", — говорит директор театра Ирина Миронова. Фантастика вполне себе научная: две заявки на этой "Премьере" уже к концу конкурсной недели нашли своих меценатов.

Победила дружба

Но настоящий звездный час случился у Анны Митрофановой. Моноспектакль она поставила "сама на себя", как режиссер и как актриса, и по-новому раскрылась во всех качествах. "Долорес Клейборн" — захватывающее моно, изобретательное и напряженное, как хороший кинотриллер. Актриса играет монолог убийцы на тонкой грани между самоиронией и погружением "на дно", балансирует между жестокостью и самооправданием. Неудивительно, что помимо постановки в следующем сезоне, работа Митрофановой получила "лучшую женскую роль".

В конкурсе на лучшую мужскую роль "победила дружба": одинаковое число зрительских голосов набрали два артиста, сыгравшие сразу в нескольких эскизах. Это новичок "Дилижанса" Олег Андюшкин, показавший разного плана роли в психологически проработанных "Белых ночах" Екатерины Мироновой, комедийной мелодраме "Афинские вечера" и вызвавшем едва ли не самые бурные дискуссии "Море-океане" Алены Савельевой. Поставленная по роману Алессандро Барикко, написанному туманным поэтичным языком, работа получилась такой же атмосферной, как текст, но не вполне внятной сюжетно и композиционно, что не помешало ей победить в альтернативном интернет-голосовании. Сыгравший в "Море-океане" и в "Любви под вязами" Леонида Дмитриева опытный актер Константин Федосеев стал вторым обладателем приза за лучшую мужскую роль. А в номинации "Гости" победил обаятельный спектакль "Зверушкины истории" любительской труппы "Белый рафинад" из Тольятти.

Завершился, но не закончился

"Премьеру одной репетиции" принято закрывать спектаклем по эскизу-победителю прошлого года. На этот раз все ждали новый спектакль Екатерины Зубаревой, талантливого режиссера, тоже раскрывшегося благодаря фестивалю (в репертуаре "Дилижанса" идут ее "Превращение" по Кафке и "Плаха" по Айтматову). Наш сайт анонсировал эту премьеру в начале сезона. Но весной автор книги "Питер обыкновенный, или Младших братьев не выбирают" Джуди Блум запретила театральные адаптации своего текста в России. Режиссер вспомнила, что давно хотела попробовать себя в клоунаде — и еще раз продемонстрировала, что способна освоить любой жанр. На закрытии показали ее бессловесное представление "Вверх кармашками!" — смешную и лирическую историю о том, как в жизни старшего брата появляется младший и что из этого получается. Почти готовый спектакль шел вне конкурса, потому что уже принят к постановке.

В следующем году "Премьера одной репетиции" будет посвящена современной драматургии. Начали в этом: худрук театра Виктор Мартынов представил спонтанный (отрепетированный в качестве эксперимента за день) эскиз по совсем свежей пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска".

В небольшом тексте не получится рассказать обо всех участниках фестиваля (а показы на "Премьере одной репетиции" идут по два за вечер, в выходные даже по три), как и передать его атмосферу. Но многие из названных и неназванных эскизов скоро можно будет увидеть на сцене "Дилижанса". Фестиваль завершается, но не заканчивается.