Эксперты оценили промпарк "Преображенка" и ОЭЗ "Тольятти" по инвестиционной привлекательности

По версии журнала "Эксперт" индустриальный парк "Преображенка" и особая экономическая зона "Тольятти" вошли в число лидеров по привлекательности среди промышленных площадок России, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.

Аналитики центра "Эксперт" опубликовали "Рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон — 2017". Индустриальный парк "Преображенка" и ОЭЗ "Тольятти" выделены среди 76 площадок по результатам расчета интегрального балла на основе оценки 29 параметров, разбитых на шесть групп: услуги управляющей компании, местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, работа с резидентами и характеристики региона локации.

Площадки с близкими результатами объединены в классы (АА — наиболее привлекательные парки, С — наименее привлекательные). Индустриальный парк "Преображенка", получив 20,33 балла, был отнесен к классу А (эффективные и привлекательные парки, имеющие ряд ограничений) и вошел в двадцатку лидеров рейтинга. ОЭЗ "Тольятти" получила 20,21 балла, также отнесена к классу А.

С более полным аналитическим докладом можно ознакомиться на сайте.

Генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко:

- Для нас почетно попадание в данный рейтинг, учитывая, что в нем выделили всего 6 из 26 особых экономических зон страны. Кроме того, ОЭЗ "Тольятти" в этой шестерке является самой молодой. Несмотря на это, мы уже составляем достойную конкуренцию более опытным зонам, в чем-то даже опережая некоторые из них.