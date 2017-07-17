Эксперты оценили промпарк "Преображенка" и ОЭЗ "Тольятти" по инвестиционной привлекательности

По версии журнала "Эксперт" индустриальный парк "Преображенка" и особая экономическая зона "Тольятти" вошли в число лидеров по привлекательности среди промышленных площадок России, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.
Аналитики центра "Эксперт" опубликовали "Рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон — 2017". Индустриальный парк "Преображенка" и ОЭЗ "Тольятти" выделены среди 76 площадок по результатам расчета интегрального балла на основе оценки 29 параметров, разбитых на шесть групп: услуги управляющей компании, местоположение, стоимость ресурсов, предлагаемые льготы, работа с резидентами и характеристики региона локации.
Площадки с близкими результатами объединены в классы (АА — наиболее привлекательные парки, С — наименее привлекательные). Индустриальный парк "Преображенка", получив 20,33 балла, был отнесен к классу А (эффективные и привлекательные парки, имеющие ряд ограничений) и вошел в двадцатку лидеров рейтинга. ОЭЗ "Тольятти" получила 20,21 балла, также отнесена к классу А.
С более полным аналитическим докладом можно ознакомиться на сайте.
Генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко:
- Для нас почетно попадание в данный рейтинг, учитывая, что в нем выделили всего 6 из 26 особых экономических зон страны. Кроме того, ОЭЗ "Тольятти" в этой шестерке является самой молодой. Несмотря на это, мы уже составляем достойную конкуренцию более опытным зонам, в чем-то даже опережая некоторые из них.
Индустриальный парк "Преображенка" — это специально организованная для размещения новых производств площадка на территории Самарской области, обеспеченная энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая компанией АО "Технопарк". Расположен на границе Самары в Волжском районе на пересечении трасс М32 и Р226. "Преображенка" — это площадка типа GREENFIELD. Инициатором создания парка выступило правительство Самарской области. Площадь земельного участка 136,73 гектара. Якорным резидентом является ООО "Роберт Бош Самара" — дочерняя компания одного из крупнейших производителей автокомпонентов в мире Robert Bosch GmbH. Резидентами также являются ООО "СамараТрансАвто-2000", ООО "СпецТрансИнжиринг", ГК DoorHan и ООО "Фарм СКД". К 2019 году территорию ИП "Преображенка" планируется расширить еще на 278,69 гектара.
ОЭЗ "Тольятти" создана в августе 2010 года в соответствии с постановлением правительства РФ. Располагается на территории Ставропольского района вблизи производственной площадки ПАО "АвтоВАЗ". Создание ОЭЗ направлено на привлечение российских и иностранных инвесторов с целью размещения и развития на ее территории высокотехнологичных промышленных производств в различных отраслях промышленности. Общая площадь территории ОЭЗ "Тольятти" 660 га, из которых 436 га предназначено для резидентов. Освоен первый этап строительства инфраструктуры площадью 181 га, ведется строительство второго этапа (245,6 га), которое планируется завершить к концу 2017 года.Резидентам ОЭЗ предоставляются преференции и льготы: освобождение на срок до пяти лет от уплаты земельного налога, транспортного налога, до десяти лет — от уплаты налога на имущество организаций, региональная ставка налога на прибыль до 2019 года составит 0%. Резидентами являются 18 компаний из восьми стран (Россия, США, Япония, Германия, Испания, Нидерланды, Швейцария, Великобритания), которые реализуют проекты в сфере производства автокомпонентов, химической, фармацевтической промышленности и других отраслях.