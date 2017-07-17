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Спорт

Молодежная сборная России с гандболистками "Лады" в составе заняла второе место на международном турнире во Франции

ПАРИЖ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодежная сборная России (девушки 1998 года рождения и моложе), за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева), заняла второе место по итогам международного турнира во Франции, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Молодежная сборная России с гандболистками "Лады" в составе заняла второе место на международном турнире во Франции Молодежная сборная России с гандболистками "Лады" в составе заняла второе место на международном турнире во Франции
Фото: Сергей Богатюк

В городе Апт на 29-м по счету Tournoi International Corine Chabannes с 14 по 16 июля собирались три команды, готовящиеся  к чемпионату Европы среди девушек не старше 19 лет, который с 27 июля по 6 августа пройдет в словенском городе Целе. На старте турнира россиянки обыграли испанских сверстниц со счетом 30:28 (15:13), а на следующий день уступили хозяйкам площадки — 23:26 (13:13).

Михайличенко и Щербак по четыре гола забили Испании и по два Франции, Юрьева дважды отличилась во встрече с испанками. Последний поединок Франция — Испания завершился в пользу "трехцветных" — 26:22 (14:11). Итог: 1 место — Франция (4 очка), 2 — Россия (2), 3 — Испания (0).

С понедельника, 17 июля, подопечные Вячеслава Кириленко вновь, как и до своего визита во французский регион Прованс, обоснуются в Звенигороде. На подмосковной спортивной базе "Горизонт" пройдет заключительный этап подготовки российской "молодежки" к Евро-2017.

Теги: гандбольная Лада сборная России молодежный состав турнир гандбол Тольятти Франция

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 07:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 04:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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