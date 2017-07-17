Молодежная сборная России (девушки 1998 года рождения и моложе), за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева), заняла второе место по итогам международного турнира во Франции, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Молодежная сборная России с гандболистками "Лады" в составе заняла второе место на международном турнире во Франции

В городе Апт на 29-м по счету Tournoi International Corine Chabannes с 14 по 16 июля собирались три команды, готовящиеся к чемпионату Европы среди девушек не старше 19 лет, который с 27 июля по 6 августа пройдет в словенском городе Целе. На старте турнира россиянки обыграли испанских сверстниц со счетом 30:28 (15:13), а на следующий день уступили хозяйкам площадки — 23:26 (13:13).

Михайличенко и Щербак по четыре гола забили Испании и по два Франции, Юрьева дважды отличилась во встрече с испанками. Последний поединок Франция — Испания завершился в пользу "трехцветных" — 26:22 (14:11). Итог: 1 место — Франция (4 очка), 2 — Россия (2), 3 — Испания (0).

С понедельника, 17 июля, подопечные Вячеслава Кириленко вновь, как и до своего визита во французский регион Прованс, обоснуются в Звенигороде. На подмосковной спортивной базе "Горизонт" пройдет заключительный этап подготовки российской "молодежки" к Евро-2017.