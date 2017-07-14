Резидентами ТОР "Тольятти" стали еще три компании

Резидентами территории опережающего развития "Тольятти" стали еще три компании, сообщила пресс-служба администрации Автограда.

Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС", ООО "ЗЕТТА".

Таким образом, в ТОР вступили уже восемь предприятий, которые готовы предложить горожанам более 800 рабочих мест. Ранее статус резидента получили ООО "АКОМ Индастриал", ООО "БИА", ООО "Металлист-Тольятти", ООО "ТОР ТЗПО" и ООО СП "Граниферт".

Как отмечают в релизе, Тольятти находится в числе лидеров по количеству резидентов среди всех ТОРов страны, интерес компаний к самому большому моногороду растет, так как в Тольятти созданы самые привлекательные условия для развития и ведения бизнеса.

В первую очередь, это предоставление существенных налоговых льгот. Резиденты полностью освобождаются от налога на имущество и землю на 10 лет, налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда — с 30 до 7,6%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства до 30%.

Также потенциальные и действующие резиденты могут рассчитывать на административную поддержку региональных и муниципальных властей. Департаментом экономического развития города выстроена эффективная система взаимодействия с предпринимателями в формате "единого окна". Оказывается поддержка по подготовке бизнес-плана и всей необходимой для подачи заявки документации "под ключ". Отметается, что весь процесс от момента подачи заявок до включения организации в список резидентов занимает 18-20 рабочих дней.