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Экономика и бизнес

На строительство трехуровневой развязки в Тольятти в этом году направят 700 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На строительство трехуровневой развязки в Тольятти в 2017 г. планируется направить порядка 700 млн руб., сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

Реализация проекта позволит разъединить грузовой транзитный поток, проходящий по территории Тольятти, путем направления транзита на эстакаду. Также будет ликвидирована разобщенность спальных и промышленных районов города, сокращено время в пути на работу и обратно, и улучшится экологическая ситуация.

Как сообщил Сергей Логунов, сейчас в районе работ строят три трассы-дублера, две уже заасфальтированы. Ведется переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки развязки, идет подготовка к устройству буронабивных свай первого этапа строительства.

"Строительство объездной дороги находится в завершающей стадии, сейчас там идет отделка и обустройство знакового хозяйства, — рассказал начальник "Поволжуправтодора". — Объездная необходима для того, чтобы перенаправить движение с основной дороги и начать работы непосредственно по строительству развязки, которую планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года, после чего временная дорога будет разобрана. В 2019 году мы планируем также сделать новое покрытие на участке М-5 перед въездом в Тольятти. Сейчас там обычный асфальт — он будет заменен на более долговечную смесь ЩМА, рассчитанную на высокие нагрузки".

Теги: Логунов Сергей Поволжуправтодор дорожное хозяйство дорожное строительство Тольятти

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