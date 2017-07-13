В ОЭЗ "Тольятти" завершается строительство пожарного депо

В особой экономической зоне "Тольятти" завершается строительство пожарного депо, сообщил департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Подрядной организацией выполнено возведение самого здания, котельной, а также проложены все инженерные коммуникации. Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, а также начинается комплектование помещения мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных.

Параллельно с этим осуществляется сбор документов для сдачи объекта в эксплуатацию. Уже получены справки о выполнении технических условий подключения объекта к сетям газоснабжения и электроснабжения АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти", готовятся аналогичные документы по системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в начале августа пройдет итоговая проверка Государственной инспекции строительного надзора Самарской области котельной к пожарному депо. В результате которой будет выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующих нормативной документации. Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года.