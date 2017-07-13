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Экономика и бизнес

В ОЭЗ "Тольятти" завершается строительство пожарного депо

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В особой экономической зоне "Тольятти" завершается строительство пожарного депо, сообщил департамент информполитики администрации губернатора Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Подрядной организацией выполнено возведение самого здания, котельной, а также проложены все инженерные коммуникации. Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка, а также начинается комплектование помещения мебелью, техникой и другим имуществом, необходимым для работы пожарных.

Параллельно с этим осуществляется сбор документов для сдачи объекта в эксплуатацию. Уже получены справки о выполнении технических условий подключения объекта к сетям газоснабжения и электроснабжения АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти", готовятся аналогичные документы по системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в начале августа пройдет итоговая проверка Государственной инспекции строительного надзора Самарской области котельной к пожарному депо. В результате которой будет выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям действующих нормативной документации. Ожидается, что пожарное депо начнет работать до конца текущего года.

Строительство объекта в ОЭЗ "Тольятти" осуществляется по заказу правительства Самарской области. Исполнителем работ выступает подрядная организация ООО ПСК "Волга". Общая площадь здания — около 1,5 тыс. кв. метров. Планируется, что здесь будут дислоцироваться четыре пожарных автомобиля. Мощности депо должно хватить для обеспечения безопасности всей территории ОЭЗ, а также близлежащих поселений Ставропольского района.

Теги: ОЭЗ департамент информполитики СО строительство пожарное депо Тольятти

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