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Происшествия

В Тольятти полицейские в ходе обыска изъяли почти килограмм наркотиков

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 980 г наркотиков изъяли полицейские в ходе обыска квартиры подозреваемой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции №23 УМВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что 27-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. Спустя некоторое время сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемую в съемной квартире, расположенной на ул. 70 лет Октября.

В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществами, принадлежащие задержанной и предназначенные для дальнейшего сбыта. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а находку направили в Экспертно-криминалистический центр областного полицейского Главка. Исследование показало, что в свертках находились карфентанил и метилэфедрон общей массой 981,29 грамма.

Как установили полицейские, задержанная нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Накануне по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют канал поставки запрещенного вещества и проверяют злоумышленницу на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: ГУ МВД полиция наркотики преступление уголовное дело Тольятти

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