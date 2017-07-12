В Тольятти полицейские в ходе обыска изъяли почти килограмм наркотиков

Более 980 г наркотиков изъяли полицейские в ходе обыска квартиры подозреваемой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции №23 УМВД России по г. Тольятти поступила оперативная информация о том, что 27-летняя местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. Спустя некоторое время сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемую в съемной квартире, расположенной на ул. 70 лет Октября.

В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли свертки с веществами, принадлежащие задержанной и предназначенные для дальнейшего сбыта. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а находку направили в Экспертно-криминалистический центр областного полицейского Главка. Исследование показало, что в свертках находились карфентанил и метилэфедрон общей массой 981,29 грамма.

Как установили полицейские, задержанная нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Накануне по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют канал поставки запрещенного вещества и проверяют злоумышленницу на причастность к аналогичным преступлениям.