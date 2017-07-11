Тольяттинские полицейские ведут проверку по факту получения жителем пансионата для ветеранов резаного ранения лица

В воскресенье, 9 июля, около 24:00, в отдел полиции № 24 Тольятти по Центральному району поступило сообщение о поступлении в больницу 77-летнего жителя Тольяттинского пансионата для ветеранов труда, с резаным ранением щеки. Полицейские начали в связи с этим проверку, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, 9 июня, в десятом часу вечера, по предварительным данным, в ГБУ СО "Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)" понадобилась помощь проживающему там 77-летнему Анатолию Б., получившему, предположительно, ножевое ранение лица.

Источник в "Доме ветеранов Тольятти" подтвердил корреспонденту Волга Ньюс, что пострадавший проживает в пансионате. После оказания медицинской помощи его увезли на "скорой" в больницу.

В ГУ МВД РФ по Самарской области также пояснили, что, по предварительным данным, к причинению травм пенсионеру мог быть причастен другой житель того же учреждения.

Кстати подобной версии придерживался и источник Волга Ньюс в пансионате, не исключавший, что Анатолий Б. мог получить ранение во время конфликта с одним из проживающих — 51-летним Сергеем П.

Эту же версию косвенно подтверждают данным оперативного источника Волга Ньюс о том, что в то же время, что и Анатолию Б., в пансионате, предположительно, оказывалась медпомощь мужчине в возрасте около 51 года, у которого было повреждение руки.

Сейчас проверка полицейских по факту случившегося продолжается. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.