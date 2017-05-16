В Тольятти разыскивают парня, ограбившего 10-летнего школьника

В Автозаводском райотделе полиции возбуждено уголовное дело по факту грабежа 10-летнего учащегося школы №89, у которого 12 мая около 15:00 у дома по бульвару Луначарского, 6 неизвестный вырвал из рук сотовый телефон.

Сотрудники оперативных служб разыскивают худощавого парня среднего роста на вид 14-16 лет в красной ветровке.