Тольяттинского студента отправили в колонию за покушение на участие в деятельности ИГИЛ

В Приволжском окружном военном суде вынесен приговор студенту ТГУ по фамилии Мирзозода за покушение на участие в деятельности ИГИЛ — организации признанной террористической и запрещенной на территории РФ. Информация об этом содержится на сайте суда.

Мирзозода был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на территории региона 19 октября 2016 года. Как выяснилось, исповедующий ислам 18-летний Мирзозода приехал в Автоград поступать в ТГУ из родного Таджикистана в том же, 2016 году. Парень был принят в вуз, а вскоре вступил в интернет-сообщество террористической направленности. Там Мирзозода познакомился с администратором группы, который, по достигнутой договоренности, приобрел на имя студента авиабилеты из Самары в Москву, а из Москвы — в Стамбул. По оперативным данным, из Турции гражданина Таджикистана должны были переправить в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Но сотрудники региональной ФСБ задержали молодого человека и возбудили в отношении него уголовное дело "Покушение на участие в деятельности террористической организации". Парень дал признательные показания.

Приволжский окружной военный суд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

11 мая приговор вступил в законную силу.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс в силовых структурах региона, в Самарской области налажена эффективная работа по выявлению лиц, планирующих участие в террористических организациях. В то же время силовики просят: если вам стало известно о чьей-то причастности к террористической деятельности — незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.