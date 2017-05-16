Мужчина и женщина сбиты автомобилем в Автозаводском районе Тольятти

Во вторник, 16 мая, примерно в 03:30 в районе пересечения улиц Юбилейная и Свердлова в Автозаводском районе Тольятти по предварительным данным водитель такси сбил мужчину и женщину, сообщили корреспонденту волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавших, которые получили различные травмы, была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали им помощь на месте и увезли в лечебное учреждение. Предположительно, мужчина находился в состоянии комы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.