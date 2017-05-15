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Общество

В Тольятти стартовал городской проект "Итальянский парк"

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возле Дворца спорта "Волгарь" 13 мая стартовал городской проект "Итальянский парк", передает корреспондент Волга Ньюс.

Проект проводят Поволжский институт итальянской культуры совместно с Тольяттинским художественным музеем.

Напомним, что в июле 2014 г. началась перепланировка территории возле "Волгаря" под будущий Итальянский парк. Архитектурный проект был предложен одной из итальянских студий. Проект этот недешевый, и трудно сказать, когда он воплотится в жизнь в том виде, в котором задуман. События нынешнего лета — своего рода напоминание о возможном будущем Итальянского парка.

Нынешняя летняя программа, открывшаяся 13 мая, проходит на четырех городских площадках. На территории будущего парка будут организованы открытые уроки итальянского языка, показы фильмов этой страны, лекции о родине Данте.

"Итальянский пляж" неподалеку станет местом, где уже в этом месяце будет реализован проект по стрит-арту "Искусство не пахнет". Помогут в этом туринские ассоциации YLDA и Il Cerchio e le Gocce. В рамках проекта художники из Тольятти и Турина распишут стены общественных туалетов.

Эти же ассоциации стали организаторами еще одного проекта, связанного со стрит-артом, — "Озвучим будущее". Тольяттинские и итальянские художники с 25 по 30 июня распишут сооружение на заброшенной танцевальной площадке "Пятак". Территория будет приведены в порядок. После чего здесь пройдут театральные постановки и выставка, посвященная истории "Пятака".

Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея в течение лета будет предоставлять свои площади для лекций и исследовательских лабораторий, в которых посетители музея смогут создать интерактивные звуковые инсталляции.

Теги: Волгарь тольяттинский художественный музей благоустройство парки отдыха Тольятти

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