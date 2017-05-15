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Экономика и бизнес

Экспертный совет ОЭЗ "Тольятти" согласовал изменения в проекты резидентов

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заседание экспертного совета особой экономической зоны "Тольятти" состоялось 12 мая в Самаре, сообщила пресс-служба ОЭЗ. Члены совета согласовали изменения в проекты действующих резидентов.

Изменения условий соглашений, а также внесение корректировок в действующие бизнес-планы осуществлены с учетом текущих тенденций рынка, сложившейся экономической ситуации, а также внутренних планов компаний. Как отмечается в релизе, это естественный процесс, который позволяет структурировать произошедшие изменения и привести все документы в соответствии с действующими статусами.

В основном корректировки касались сроков реализации, а также других показателей и параметров, в частности, объема инвестиций, который удерживает уверенную тенденцию к росту.

"Вложения резидентов особой экономической зоны "Тольятти" продолжают расти. Это в очередной раз подтверждает эффективность работы ОЭЗ для экономики региона. Проект показывает отличную динамику, в частности, благодаря завоеванному доверию инвесторов, — отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. — Мы готовы и дальше работать для создания комфортного инвестиционного климата в регионе и поддерживать реализуемые в губернии проекты".

На заседании экспертного совета согласованы изменения в соглашение с ООО "Тольяттинская бумажная фабрика", которое уже завершает строительство своего завода в ОЭЗ "Тольятти" и готовится к запуску производства в этом году, и с ООО "Мубеа Компоненты Подвески Русь", планирующим возобновить строительные работы на площадке в 2019 году.

Также корректировки осуществлены в отношении компаний ООО "СолоФилмз" и ООО "ПМ-Композит". Последняя планирует создать в ОЭЗ полимербетонное и прессовое производство продукции из композиционных материалов на территории бывшего ООО "Манн+Хуммель Тольятти", выбывшего из ОЭЗ. Ранее реализация данного проекта уже была одобрена на заседании экспертного совета для компании ООО "Продмаш-Композит".

Первыми были рассмотрены изменения в проект ООО "Мубеа Компоненты Подвески Русь" (дочернее предприятие немецкой группы компаний MUBEA), предусматривающие создание производства пружин подвески автомобилей. Компания столкнулась с необходимостью корректировки своих планов на этапе проектирования корпуса в ОЭЗ и начале строительных работ. Это связано с уменьшением объема производства автомобилей на российском рынке. Однако проект в ОЭЗ они считают значимым в общей стратегии развития головной компании и не отказываются от его реализации.

"Несмотря на текущую ситуацию на автомобильном рынке России, его потенциал представляется достаточно высоким. В этой связи, а также в связи с требованиями заказчиков — производителей автомобилей по применению локальных продуктов, являющихся конкурентоспособными с точки зрения дизайна, технологии производства, цены и качества. Группа МУБЕА рассматривает проект локализации производства в ОЭЗ как имеющий высокую значимость, — рассказал директор проекта Алексей Бережнов. — Мы планируем, что завод в ОЭЗ "Тольятти" будет запущен в конце 2020 года. Согласно имеющемуся прогнозу, к этому времени российский автомобильный рынок восстановится до уровня, при котором будет обеспечен необходимый объем заказов для запуска производства. В рамках экспертного совета помимо обсуждения текущей ситуации и перспектив развития проекта по производству пружин подвески, нами были подняты вопросы о потенциале повышения конкурентоспособности проектов, реализуемых в ОЭЗ, и в этой связи мы надеемся на соответствующую поддержку региональных и федеральных органов власти".

Корректировки в бизнес-план компании ООО "ТБФ" коснулись графиков реализации, производственной номенклатуры, а также объема заявленных инвестиций, которые выросли до 725 млн рублей. При этом на сегодняшний день резидентом уже вложено в развитие своего завода более 300 млн рублей. Напомним, что сейчас "ТБФ" завершает работы по строительству комплекса по переработке макулатуры и производству из нее бумаги и картона и проводит пусконаладочные работы.

"В процессе реализации нашего проекта мы скорректировали некоторые его параметры и пересмотрели планы на ближайшее будущее. Исходя из сегодняшних рыночных условий, мы решили повременить с производством гофроупаковки и эковаты, сосредоточившись на переработке макулатуры и производстве бумаги и картона, планируя нарастить объемы производства именно в этом направлении. При этом мы увеличили инвестиции в наш проект на 156 млн рублей" — подчеркнул генеральный директор ООО "ТБФ" Артем Анташев.

Следующей на корректировку бизнес-плана вышла компания "СолоФилмз", которая создаст в ОЭЗ "Тольятти" производство многослойных полимерных пленок. Компания уже приступила к строительству завода, а также запустила производство на временных площадях в Тольятти.

"Мы посчитали необходимым скорректировать наш бизнес-план и соглашение в части графика выполнения работ. Задержка связана с проблемой некачественного проектирования здания высотой в 27 метров. Однако реализация проекта в ОЭЗ для нас остается стратегически важным этапом в развитии дочерней организации, — рассказал гендиректор "СолоФилмза" Сергей Щеглов. — Сейчас мы организовали выпуск продукции из многослойных полимерных пленок на временных площадях и это стало первым этапом в развитии компании "СолоФилмз". Возобновить строительство завода в ОЭЗ мы планируем уже в этом году, запуск производства состоится в конце 2018 года".

Экспертный совет сегодня также утвердил и изменения в составе резидентов особой экономической зоны "Тольятти". На участке, выделенном для компании "Манн+Хуммель Тольятти" (Германия) для строительства завода по производству автокомпонентов, будет реализован проект ООО "ПМ-композит" по созданию полимербетонного и прессового производства продукции из композиционных материалов (ранее одобренный проект компании "Продмаш-композит"). Немецкой компанией принято решение о выходе из ОЭЗ. Сделка по покупке "Манн+Хуммель Тольятти" состоялась в феврале текущего года.

"Когда мы подавали заявку на реализацию проекта в ОЭЗ от лица "Продмаш-композит", мы рассматривали возможность строительства завода на отдельном участке. Но потом мы узнали, что компания "Манн+Хуммель Тольятти" готова продать свой недостроенный объект и приняли решение о его покупке. Для нас это хорошая возможность для того чтобы ускорить осуществления своих планов по развитию нового завода", — рассказал генеральный директор "ПМ-композита" Георгий Макаров.

"Сегодня была плотная повестка экспертного совета. Одобрены все представленные корректировки компаний, — отметил исполняющий обязанности министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов. — С учетом утвержденных сегодня изменений число резидентов ОЭЗ "Тольятти" составило 18 компаний, при этом объем инвестиций вырос примерно на 300 млн рублей, превысив 23 млрд рублей".

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Последние комментарии

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