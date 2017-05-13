Знакомство с девушкой в соцсети обернулось для тольяттинца избиением и кражей телефона

В Тольятти четверо молодых людей подозреваются в разбойном нападении на местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 24 Управления МВД России по г. Тольятти обратилась женщина, заявившая, что злоумышленники причинили телесные повреждения ее 26-летнему сыну и открыто похитили у него сотовый телефон.

Сотрудники полиции выехали на место жительства потерпевшего. В ходе опроса было установлено, что пострадавший в одной из социальных сетей познакомился с девушкой. Через несколько дней они встретились в лесном массиве на ул. Баныкина. Подруга по переписке пришла не одна, а с четырьмя знакомыми. По имеющейся у стражей правопорядка информации, они стали избивать тольяттинца за то, что в соцсетях он якобы оскорбил их приятельницу, а затем отобрали у молодого человека сотовый телефон и ушли.

Потерпевший подробно описал внешность своих обидчиков, указал направление, в котором они скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, ими оказались двое молодых людей 1995 года рождения и двое 1996 года рождения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Расследование продолжается.