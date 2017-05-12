В Тольятти пенсионерку судили за оскорбление полицейских

На днях в Тольятти приговор суда выслушала 65-летняя женщина, признанная виновной в оскорблении сотрудников полиции и угрозе применения к ним насилия, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

Как пояснили в прокуратуре, в марте этого года после совместного распития спиртных напитков пенсионерка выгнала собутыльника и вызвала сотрудников полиции, так как мужчина лежал перед дверью в ее квартиру.

На вызов прибыли двое участковых уполномоченных полиции, которые установили, что мужчина в медицинской помощи не нуждается и покидать лестничную площадку отказывается.

Возмутившись, пенсионерка начала выражаться в адрес сотрудников полиции в грубой нецензурной форме и с криками "я убью вас" принялась размахивать кухонным ножом, пытаясь нанести удары.

Изучив материалы дела, суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком один год и один месяц условно с испытательным сроком один год.

Приговор в законную силу не вступил.