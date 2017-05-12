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Происшествия

В Тольятти задержан рецидивист, ограбивший торговый павильон

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 мая, сотрудники Комсомольского райотдела полиции задержали 30-летнего Дмитрия Мозгового, которого подозревают в нападении на торговый павильон, расположенный на ул. Гидротехнической.

7 мая около 19:40 зашел худощавый мужчина и, угрожая ножом, отобрал у 27-летней продавщицы 18 тыс. руб. выручки. Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" и по оставленным на месте преступления следам был установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый нигде не работающий местный житель.

Последний раз Мозговой был в 2013 году осужден за приобретение без цели сбыта наркотического вещества. Отсидев в колонии строгого режима более трех лет, он несколько месяцев назад освободился.

Теги: преступление разбой Тольятти

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