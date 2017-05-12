Голкипер "Лады" Илья Ежов перешел в "Нефтехимик"

Голкипер ХК "Лада" Илья Ежов перешел в "Нефтехимик", сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Ежов сыграл за "Ладу" в 50 матчах, выиграв 14 из них. Всего в активе 30-летнего голкипера 176 игр в КХЛ, в которых он одержал 79 побед.