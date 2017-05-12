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Спорт

Голкипер "Лады" Илья Ежов перешел в "Нефтехимик"

НИЖНЕКАМСК. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Голкипер ХК "Лада" Илья Ежов перешел в "Нефтехимик", сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Ежов сыграл за "Ладу" в 50 матчах, выиграв 14 из них. Всего в активе 30-летнего голкипера 176 игр в КХЛ, в которых он одержал 79 побед.

Теги: Ежов Илья ХК Лада ХК Нефтехимик Трансферы хоккей Тольятти Татарстан

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 09:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 06:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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