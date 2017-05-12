Голкипер "Лады" Илья Ежов перешел в "Нефтехимик"

Голкипер ХК "Лада" Илья Ежов перешел в "Нефтехимик", сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Ежов сыграл за "Ладу" в 50 матчах, выиграв 14 из них. Всего в активе 30-летнего голкипера 176 игр в КХЛ, в которых он одержал 79 побед.
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))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.