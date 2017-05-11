В Тольятти постояльца будут судить по обвинению в убийстве хозяйки квартиры

На днях по окончании следствия в суд Центрального района передано для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 28-летнего Ивана Ж., которого обвиняют в убийстве хозяйки квартиры, где он проживал, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

Как пояснила Наталья Ангипова, Иван Ж. воспитывался в интернате, в несовершеннолетнем возраст был судим за кражу и наркотики, а в 2009 г. получил семь лет заключения за покушение на убийство. В итоге он вышел на свободу по отбытии срока в январе 2016 года.

О преступлении, в котором Ивана обвиняют сейчас, стало известно 24 января, когда в квартире на ул. Ленинградской была найдена убитой 55-летняя хозяйка жилплощади Елена Т. В области грудной клетки у женщины были колото-резаные раны. По факту убийства в тот же день возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что, помимо хозяйки, в квартире жил ныне обвиняемый Иван вместе с сожительницей Татьяной К., с которой он познакомился еще во время отбытия последнего срока. Татьяна в то время тоже находилась в местах лишения свободы.

Освободившись первой, она приехала в Тольятти к знакомой Елене и поселилась у нее. А когда Иван вышел на свободу, она пригласила его жить к себе.

Иван и Татьяна в последнее время не работали и жили, предположительно, на пенсию, которую получала Елена, являвшаяся инвалидом. На ее деньги бывшие заключенные покупали еду и спиртное.

По словам Натальи Ангиповой, следствием установлено, что днем 23 января Иван с Татьяной распивали вместе алкоголь. Когда спиртное закончилось, Иван ушел за следующей партией. Ради покупки спиртного он хотел сдать в ломбард свой мобильник. Но за его телефон предложили очень небольшую сумму, и он отказался его сдавать. Тогда Иван вернулся в квартиру, сожительницу там не застал и принялся расспрашивать о ней у хозяйки жилья. Между ними произошла ссора. Мужчина принялся избивать Елену, а потом взял нож, которым нанес ей не менее семи ударов, и она скончалась.

Осознав, что женщина мертва, Иван оставил жертву в комнате, взял ее сотовый, сдал его в ломбард, купил спиртное и вернулся в квартиру. Из дома он дозвонился до сожительницы и сказал ей, что убил Елену. Татьяна сначала не приняла это всерьез. Утром подозреваемый снова позвонил сожительнице и повторил, что убил хозяйку жилища. Тогда Татьяна, представившись другим именем, сообщила о случившемся в полицию, и стражи порядка задержали Ивана в квартире.

"Сейчас следствие закончено, — сообщила Наталья Ангипова. — В пятницу, 5 мая, прокурор утвердил обвинительное заключение и дело было направлено для рассмотрения по существу в суд".