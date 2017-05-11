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Происшествия

В Тольятти задержан парень, угнавший новенькую Kia Rio

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие праздники сотрудники тольяттинской полиции обнаружили на парковке на ул. Ленинградской объявленный в розыск автомобиль Kia Rio, похищенный 1 мая от дома по ул. Никитинской в Жигулевске.

Машину вернули 24-летнему владельцу, работающему механиком на цементном заводе.

По подозрению в краже задержан 33-летний нигде не работающий тольяттинец Виктор Потехин.

Теги: преступление кража автомобили Тольятти

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