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Общество

М-5 ограничили для грузового транспорта от с. Большая Рязань до мкрн Жигулевское Море

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 мая и ежедневно с 7:00 до 22:00 по местному времени на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" от 943 до 972-го км в связи с ремонтом проезжей части вводится временное ограничение движения для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 т, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 м, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Стоит отметить, что 943-й км трассы М-5 находится в районе с. Большая Рязань, а 972-й километр в районе кольцевой развязки трассы М-5 и Обводного шоссе Тольятти у микрорайона Жигулевское Море.

В пресс-службе областного полицейского Главка отмечают, что для легкового транспорта ограничения не действуют. А для грузового транспорта объезд ремонтируемого участка дороги будет осуществляться по автомобильным дорогам М-7 "Волга" (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа), А-151 Цивильск - Ульяновск, Р-226 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

Теги: ГУ МВД Ограничение движения дорожное движение ремонт дорог дорожное хозяйство Тольятти

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Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.

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