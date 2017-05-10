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Происшествия

В Тольятти по подозрению в ограблении бизнесвумен задержали таджика

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская полиция раскрыла ограбление, совершенное еще 22 февраля.

Напомним, в тот день около ТРК "Вега" из салона BMW, принадлежащего 46-летней женщине-предпринимателю, неизвестный открыто похитил сумку, в которой были документы, мобильник, четыре банковские карты, 60 тыс. руб. и $120. Преступник скрылся на ВАЗ-2110. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж".

По данным источника в правоохранительных органах, в минувшие праздничные дни подозреваемый был задержан - это уроженец Таджикистана, ныне гражданин РФ 1994 года рождения. Парень нигде не работает, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. На данный момент он арестован. Если вину молодого человека докажут в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Теги: преступление ограбление уголовное дело Тольятти

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Последние комментарии

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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

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