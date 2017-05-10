В Тольятти по подозрению в ограблении бизнесвумен задержали таджика

Тольяттинская полиция раскрыла ограбление, совершенное еще 22 февраля.
Напомним, в тот день около ТРК "Вега" из салона BMW, принадлежащего 46-летней женщине-предпринимателю, неизвестный открыто похитил сумку, в которой были документы, мобильник, четыре банковские карты, 60 тыс. руб. и $120. Преступник скрылся на ВАЗ-2110. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж".
По данным источника в правоохранительных органах, в минувшие праздничные дни подозреваемый был задержан - это уроженец Таджикистана, ныне гражданин РФ 1994 года рождения. Парень нигде не работает, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. На данный момент он арестован. Если вину молодого человека докажут в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали