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Происшествия

Вооруженная компания ограбила тольяттинца в лесу на майских праздниках

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 7 мая в лесном массиве напротив ТЦ "Аэрохолл" на ул. Баныкина в Тольятти был ограблен 27-летний парень. На него напали пятеро молодых людей, вооруженные пневматическим пистолетом и кастетом. В результате добычей преступников стал мобильник.

По данным источника в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже установлены сотрудниками уголовного розыска и похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.

В руки полицейских попали два сотрудника ЧОПов, безработный парень, 22-летняя девушка и судимый за грабеж молодой человек.

Теги: преступление ограбление нападение Тольятти

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