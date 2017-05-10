Вооруженная компания ограбила тольяттинца в лесу на майских праздниках

Днем 7 мая в лесном массиве напротив ТЦ "Аэрохолл" на ул. Баныкина в Тольятти был ограблен 27-летний парень. На него напали пятеро молодых людей, вооруженные пневматическим пистолетом и кастетом. В результате добычей преступников стал мобильник.

По данным источника в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже установлены сотрудниками уголовного розыска и похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу. В руки полицейских попали два сотрудника ЧОПов, безработный парень, 22-летняя девушка и судимый за грабеж молодой человек.