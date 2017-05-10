Вооруженная компания ограбила тольяттинца в лесу на майских праздниках

Днем 7 мая в лесном массиве напротив ТЦ "Аэрохолл" на ул. Баныкина в Тольятти был ограблен 27-летний парень. На него напали пятеро молодых людей, вооруженные пневматическим пистолетом и кастетом. В результате добычей преступников стал мобильник.
По данным источника в правоохранительных органах, личности подозреваемых уже установлены сотрудниками уголовного розыска и похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.
В руки полицейских попали два сотрудника ЧОПов, безработный парень, 22-летняя девушка и судимый за грабеж молодой человек.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали