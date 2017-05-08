16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В тольяттинском яхт-клубе "Дружба" сгорели две яхты В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану Сотрудники Росгвардии Тольятти вернули владельцу украденный велосипед В Тольятти при падении с пятого этажа дома на ул. Тополиная погиб маленький ребенок На тольяттинца, повторно севшего за руль пьяным, завели уголовное дело

Происшествия

В тольяттинском яхт-клубе "Дружба" сгорели две яхты

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

В понедельник, 8 мая, на стоянке судов яхт-клуба "Дружба", расположенного в Центральном районе Тольятти на Комсомольском шоссе, горели две яхты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов поступил на пульт дежурного в 13:33. В тушении пожара были задействованы пожарные подразделения в составе 13 человек личного состава и трех единицы техники.

В 13:39 огонь был локализован, а в 13:43 полностью ликвидирован.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Теги: МЧС яхты яхт-клуб Дружба пожары Тольятти

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало 433
архив опросов

Последние комментарии

Чукча Оленеводов 02 марта 2017 03:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4