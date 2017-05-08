В тольяттинском яхт-клубе "Дружба" сгорели две яхты

В понедельник, 8 мая, на стоянке судов яхт-клуба "Дружба", расположенного в Центральном районе Тольятти на Комсомольском шоссе, горели две яхты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов поступил на пульт дежурного в 13:33. В тушении пожара были задействованы пожарные подразделения в составе 13 человек личного состава и трех единицы техники.
В 13:39 огонь был локализован, а в 13:43 полностью ликвидирован.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали