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Происшествия

На тольяттинца, повторно севшего за руль пьяным, завели уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время несения службы на территории Тольятти инспекторы ДПС остановили автомашину Niva, водитель которой нарушил ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Заметив, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы подтвердили, что 32-летний мужчина действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в мае прошлого года по постановлению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение и лишен права управления транспортным средством на полтора года.

По признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: ГУ МВД ГИБДД полиция алкоголь нарушения уголовное дело преступление Тольятти

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