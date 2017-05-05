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Происшествия

Тольяттинку Ирину Аввакумову осудили за мошенничества на 1,8 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор Ирине Аввакумовой, которую обвиняли в многократных мошенничествах, сообщает пресс-служба прокуратуры России по Самарской области.

Как было установлено, женщина обманывала потерпевших, предлагая им вложить деньги в покупку товаров, продуктов и автомобилей, от продажи которых она в дальнейшем якобы получит большие проценты. В результате действий Аввакумовой восьми потерпевшим был причинен ущерб более 1,8 млн рублей.

Суд назначил ей два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: суд приговор мошенничество Тольятти

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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

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