Тольяттинку Ирину Аввакумову осудили за мошенничества на 1,8 млн рублей

В Тольятти суд вынес приговор Ирине Аввакумовой, которую обвиняли в многократных мошенничествах, сообщает пресс-служба прокуратуры России по Самарской области.

Как было установлено, женщина обманывала потерпевших, предлагая им вложить деньги в покупку товаров, продуктов и автомобилей, от продажи которых она в дальнейшем якобы получит большие проценты. В результате действий Аввакумовой восьми потерпевшим был причинен ущерб более 1,8 млн рублей.

Суд назначил ей два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.