В Тольятти погиб мужчина, выброшенный избитым из машины

В воскресенье, 30 апреля, около 17:00, по предварительным данным, неподалеку от магазина у дома № 29 по Приморскому Бульвару в Тольятти выбросили из машины избитого 41-летнего мужчину, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, у него были признаки травм, в том числе на голове. Пострадавший скончался.
Причины его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали