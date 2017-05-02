В Тольятти погиб мужчина, выброшенный избитым из машины

В воскресенье, 30 апреля, около 17:00, по предварительным данным, неподалеку от магазина у дома № 29 по Приморскому Бульвару в Тольятти выбросили из машины избитого 41-летнего мужчину, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у него были признаки травм, в том числе на голове. Пострадавший скончался. Причины его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.