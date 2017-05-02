16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти пострадала девочка, упавшая с эстакады в ГСК Под Тольятти женщина и ее пятилетний внук отравились угарным газом, ребенка спасти не удалось Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом Жителя Тольятти жестоко избили в подъезде из-за долга В связи с хищением денег в тольяттинской УК "Небо" возбуждено уголовное дело

Происшествия

В Тольятти погиб мужчина, выброшенный избитым из машины

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 117
Версия для печати

В воскресенье, 30 апреля, около 17:00, по предварительным данным, неподалеку от магазина у дома № 29 по Приморскому Бульвару в Тольятти выбросили из машины избитого 41-летнего мужчину, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, у него были признаки травм, в том числе на голове. Пострадавший скончался.

Причины его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги: ЧП смерть Тольятти

Какую волжскую рыбу вы предпочитаете?

Судак
Сом
Щука
Лещ
Стерлядь, осетр
Налим
Карась
Плотва
Всего проголосовало 433
архив опросов

Последние комментарии

Чукча Оленеводов 02 марта 2017 03:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4