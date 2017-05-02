Гандбольная "Лада" вышла в финал Чемпионата России

В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27 (18:14) и вышла в финал, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Встреча команд состоялась в понедельник, 1 мая, в тольяттинском УСК "Олимп". "Лада": Уткина (13/30=43%), Цивка (1/11=9%); Горшкова — 1, Какмоля — 3, Самохина — 8/2, Дмитриева — 8, Голец (2 мин.), Санникова — 1, Щербак — 1 (дисквалификация), Носикова — 2, Малашенко — 3, Барынина, Карпачева — 1, Краснова, Снопова — 3 (2 мин.), Гафонова — 1. "Звезда": Тиханова (4/13=30%), Кушнырь (3/9=33%), Шулега (7/24=29%); Закордонская, Винюкова — 3 (2 мин.), Климанцева — 5/2, Егорова — 3 (дисквалификация), Галай — 1, Листопад — 7/2, Одрузова — 1 (2 мин.), Курбанова — 1, Никитина — 2 (2 мин.), Алексеева, Илларионова — 2, Амельченко — 2 (2 мин.), Шукалова. Изменения в счете (каждые пять минут): 3:2, 6:6, 10:8, 15:10, 16:12, 18:14, 23:15, 24:16, 27:18, 28:21, 30:24, 32:27.