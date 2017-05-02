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Спорт

Гандбольная "Лада" вышла в финал Чемпионата России

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27 (18:14) и вышла в финал, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Встреча команд состоялась в понедельник, 1 мая, в тольяттинском УСК "Олимп".

"Лада": Уткина (13/30=43%), Цивка (1/11=9%); Горшкова — 1, Какмоля — 3, Самохина — 8/2, Дмитриева — 8, Голец (2 мин.), Санникова — 1, Щербак — 1 (дисквалификация), Носикова — 2, Малашенко — 3, Барынина, Карпачева — 1, Краснова, Снопова — 3 (2 мин.), Гафонова — 1.

"Звезда": Тиханова (4/13=30%), Кушнырь (3/9=33%), Шулега (7/24=29%); Закордонская, Винюкова — 3 (2 мин.), Климанцева — 5/2, Егорова — 3 (дисквалификация), Галай — 1, Листопад — 7/2, Одрузова — 1 (2 мин.), Курбанова — 1, Никитина — 2 (2 мин.), Алексеева, Илларионова — 2, Амельченко — 2 (2 мин.), Шукалова.

Изменения в счете (каждые пять минут): 3:2, 6:6, 10:8, 15:10, 16:12, 18:14, 23:15, 24:16, 27:18, 28:21, 30:24, 32:27.

Теги: гандбольная Лада чемпионат России гандбол Тольятти

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 09:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 06:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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