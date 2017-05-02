Гандбольная "Лада" вышла в финал Чемпионата России

В ответном матче полуфинала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27 (18:14) и вышла в финал, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Встреча команд состоялась в понедельник, 1 мая, в тольяттинском УСК "Олимп".
"Лада": Уткина (13/30=43%), Цивка (1/11=9%); Горшкова — 1, Какмоля — 3, Самохина — 8/2, Дмитриева — 8, Голец (2 мин.), Санникова — 1, Щербак — 1 (дисквалификация), Носикова — 2, Малашенко — 3, Барынина, Карпачева — 1, Краснова, Снопова — 3 (2 мин.), Гафонова — 1.
"Звезда": Тиханова (4/13=30%), Кушнырь (3/9=33%), Шулега (7/24=29%); Закордонская, Винюкова — 3 (2 мин.), Климанцева — 5/2, Егорова — 3 (дисквалификация), Галай — 1, Листопад — 7/2, Одрузова — 1 (2 мин.), Курбанова — 1, Никитина — 2 (2 мин.), Алексеева, Илларионова — 2, Амельченко — 2 (2 мин.), Шукалова.
Изменения в счете (каждые пять минут): 3:2, 6:6, 10:8, 15:10, 16:12, 18:14, 23:15, 24:16, 27:18, 28:21, 30:24, 32:27.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.