Утверждены "дорожные карты" по эффективному взаимодействию АвтоВАЗа с поставщиками автокомпонентов

В среду, 26 апреля, в Тольятти состоялось очередное заседание рабочей группы, посвященное ситуации на ПАО "АвтоВАЗ". В мероприятии приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители регионального правительства, кластера автомобильной промышленности Самарской области (КАПСО) и руководство ПАО "АвтоВАЗ".

Участники совещания обсудили исполнение решений, принятых на предыдущей встрече 8 февраля. Главной темой стало увеличение эффективности взаимодействия между ПАО "АвтоВАЗ" и производителями комплектующих в целях повышения локализации автомобилей.

Напомним, отработать схему сотрудничества с поставщиками решено на примере предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности региона. Совместно с правительством области АвтоВАЗ подготовил "дорожную карту" по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов.

Документ утвержден вице-президентом по закупкам ПАО "АвтоВАЗ" Венкатраном Мамиллапалле и министром промышленности и технологий Самарской области Сергеем Безруковым.

На основании общей "дорожной карты" КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих. Участники совещания предложили свои методы реализации данных "дорожных карт" и дальнейшего укрепления кооперационных связей.

В четверг, 27 апреля, состоится очередная конференция поставщиков ПАО "АвтоВАЗ", где также будут рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия.