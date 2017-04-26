16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Утверждены "дорожные карты" по эффективному взаимодействию АвтоВАЗа с поставщиками автокомпонентов В мясной продукции на территории области обнаружены вредные микроорганизмы Завод "Металлист-Тольятти" планирует стать резидентом ТОР АвтоВАЗ ввел две рабочие субботы для выпуска кузовов на завод в Алжире В мае АвтоВАЗ уйдет на плановые девятидневные каникулы

Экономика и бизнес

Утверждены "дорожные карты" по эффективному взаимодействию АвтоВАЗа с поставщиками автокомпонентов

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

В среду, 26 апреля, в Тольятти состоялось очередное заседание рабочей группы, посвященное ситуации на ПАО "АвтоВАЗ". В мероприятии приняли участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители регионального правительства, кластера автомобильной промышленности Самарской области (КАПСО) и руководство ПАО "АвтоВАЗ".

Участники совещания обсудили исполнение решений, принятых на предыдущей встрече 8 февраля. Главной темой стало увеличение эффективности взаимодействия между ПАО "АвтоВАЗ" и производителями комплектующих в целях повышения локализации автомобилей.

Напомним, отработать схему сотрудничества с поставщиками решено на примере предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности региона. Совместно с правительством области АвтоВАЗ подготовил "дорожную карту" по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов.

Документ утвержден вице-президентом по закупкам ПАО "АвтоВАЗ" Венкатраном Мамиллапалле и министром промышленности и технологий Самарской области Сергеем Безруковым.

На основании общей "дорожной карты" КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих. Участники совещания предложили свои методы реализации данных "дорожных карт" и дальнейшего укрепления кооперационных связей.

В четверг, 27 апреля, состоится очередная конференция поставщиков ПАО "АвтоВАЗ", где также будут рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия.

Какие профессии будут востребованы через 5 лет?

Психолог
Эколог
Инженер
Маркетолог
Риск-менеджер
Специалист по добыче труднодоступной нефти
Эксперт по альтернативной энергетике
IT-специалист
Медик
Урбанист
Всего проголосовало 370
архив опросов

Последние комментарии

nik boorcoff 13 августа 2015 01:23 Мощность турбомоторов Lada не превысит 150 лошадиных сил

Идиотизм у конкурентов плохо учатся, ориентированы на внутренний рынок...У шкоды и форда на одну и ту же модель разные по мощности двигатели для разных групп населения и даже стран...В СССР в разных странах продавали адаптированные 8 ки 9 ки назывались самары...

Viktor Kretoff 30 июля 2015 06:28 Стартовали продажи "горной" серии Lada 4х4

Кррруто! Нас не догонят!

Фото на сайте

Выставка Volga boat show-2015

Выставка Volga boat show-2015

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30