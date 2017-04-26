Отопительный сезон в Тольятти заканчивается 27 апреля

Глава Тольятти Сергей Анташев подписал постановление об окончании отопительного сезона в городе с 27 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Решение было принято в связи погодными условиями. Среднесуточная температура воздуха в Тольятти достигла значения +8°С и держится более пяти дней.
Отключение подачи тепла в домах начнется с 27 апреля. В детских садах, школах и больницах — по заявкам руководителей учреждений.
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сколько там еще осталось мест Андреева Людмила
Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.