В мясной продукции на территории области обнаружены вредные микроорганизмы

На территории Самарской области в мясных полуфабрикатах производства Тольятти и Ростовской области установлено превышение вредных микроорганизмов, сообщила пресс-служба областного управления Россельхознадзора.
- Фарш куриный (полуфабрикат из мяса птицы рубленый, охлажденный) — собственного производства ЗАО ТД "Перекресток" (Тольятти). Пробы на исследования были отобраны в магазине "Русь-на-Волге" в Тольятти и отправлены на лабораторные анализы в ФГБУ "Самарский референтный центр Россельхознадзора". По итогам исследований фарш куриный не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, утвержденных решением комиссии Таможенного союза, по показателю КМАФАнМ.
- Фарш говяжий (полуфабрикат мясной рубленный, охлажденный) собственного производства тольяттинского "Перекрестка" также оказался с наличием большого количества микроорганизмов. В заключении лаборатории ФГБУ "Референтный центр Россельхознадзора" отмечено, что в говяжьем фарше обнаружены БГКП (колиформы), это не соответствует требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции".
- Фарш домашний (полуфабрикат мясной рубленный, охлажденный) также не прошел проверку. В нем обнаружены и микроорганизмы КМАФАнМ и бактерии кишечной палочки (БГКП колиформы). Фарш собственного производства ЗАО ТД "Перекресток" (Тольятти), был отобран в "Перекрестке" в магазине "Русь-на-Волге" и исследован в лаборатории ФГБУ "Самарский референтный центр".
- Котлеты отбивные из свинины не прошли проверку и котлеты собственного производства ЗАО ТД "Перекресток", образцы которых были взяты на анализы в ЗАО "Русь-на-Волге" (Тольятти). Котлеты не соответствуют требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" по показателю КМАФАнМ.
- Крылья куриные (полуфабрикат из мяса птицы) — производство "Перекресток" (Тольятти), отобраны в ТД "Перекресток" в ЗАО "Русь-на-Волге". Котлеты не соответствуют требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" по показателю КМАФАнМ.
- Фарш из мяса птицы, охлажденный — производство ООО "Донстар" (г. Миллерово, Ростовская область). Пробы отобраны в ООО "Метро Кэш энд Керри" в Тольятти. Не соответствуют требованиям ТР ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" по показателю КМАФАнМ.
КМАФАнМ (общее микробное число) — количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен пищевой продукт. Микробиологические методы исследования устанавливают степень обсеменения продукта микроорганизмами и позволяют выявить наступающие изменения качества продукта, его порчу. Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление.
БГКП (колиформы) — бактерии группы кишечной палочки. Существует более 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в окружающей среде. Кишечная палочка — наиболее универсальный микробиологический показатель качества пищевых продуктов. Продукт с большим содержанием бактерий группы кишечной палочки может вызвать пищевое отравление.