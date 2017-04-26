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Экономика и бизнес

Завод "Металлист-Тольятти" планирует стать резидентом ТОР

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завод "Металлист-Тольятти" планирует стать резидентом территории опережающего развития (ТОР), сообщила пресс-служба администрации города Тольятти.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Завод производит штампы, пресс-формы и технологическую оснастку для аэрокосмической промышленности. Первая очередь предприятия была запущена в ноябре 2016 года на бывших производственных площадях "Волжского машиностроительного завода".

"Металлист-Тольятти" арендует около 15 тыс. кв. м у ПАО "АвтоВАЗ" в рамках проекта "Индустриальный парк".

Вторая очередь завода "Металлист-Тольятти" была запущена 25 апреля, в этот же день предприятие посетил глава города Сергей Анташев. По словам градоначальника, высокотехнологичные производства на неиспользуемых площадях АвтоВАЗа — это шаг к решению сразу нескольких проблем.

"Мы решаем две задачи: обеспечиваем людей работой и повышаем экономическую стабильность города. Промышленность Тольятти должна работать, а власть — помогать ей, создавать комфортные условия для инвестиций", — считает Анташев.

Представлял новое тольяттинское предприятие исполнительный директор компании "Металлист-Самара" Юрий Елисеев. Он подчеркнул — в первую очередь на выбор площадки повлияло то, что в нашем городе есть профессиональные кадры.

"В Тольятти хорошие перспективы, здесь отличные рабочие и инженеры, - продолжает Елисеев. - За три года мы планируем расширить предприятие до 32 тысяч квадратных метров и 1000 рабочих мест. Мы ставим перед заводом и инжиниринговые задачи — например, проектирование двигателей для малой авиации и лодочных моторов".

Станет ли "Металлист-Тольятти" резидентом ТОР, будет известно уже 27 апреля.

Напомним, в настоящее время резидентами ТОР являются две компании.

ТОР "Тольятти" — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, созданная для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Статус ТОР присвоен городу 28 сентября 2016 года сроком на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

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