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Происшествия

При тушении пожара в частной бане под Тольятти обнаружено тело человека

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 апреля, в 6:59, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частной бане на ул. Сергея Орлова в с. Ягодное Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв. м. В его тушении участвовали восемь человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 7:27.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при тушении пожара был обнаружен труп.

Пол, личность и причина смерти человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возгорания и нанесенный пожаром ущерб.

Теги: пожары смерть Ставропольский район

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