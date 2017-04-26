При тушении пожара в частной бане под Тольятти обнаружено тело человека

Во вторник, 25 апреля, в 6:59, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частной бане на ул. Сергея Орлова в с. Ягодное Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 40 кв. м. В его тушении участвовали восемь человек, которые использовали две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 7:27.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что при тушении пожара был обнаружен труп.

Пол, личность и причина смерти человека устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возгорания и нанесенный пожаром ущерб.