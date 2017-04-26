В Тольятти спасали девочку, проглотившую таблетки для снижения кровяного давления

Во вторник, 25 апреля, примерно в 20:30, по предварительным данным, в квартире на б-ре Курчатова в Тольятти двухлетняя девочка проглотила две сильнодействующие таблетки для снижения кровяного давления.

Обнаружившие это взрослые вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах. Прибывшие врачи службы "03" оказали девочке помощь на месте, промыли ей желудок и увезли ребенка в лечебное учреждение.