В Тольятти спасали девочку, проглотившую таблетки для снижения кровяного давления

Во вторник, 25 апреля, примерно в 20:30, по предварительным данным, в квартире на б-ре Курчатова в Тольятти двухлетняя девочка проглотила две сильнодействующие таблетки для снижения кровяного давления.
Обнаружившие это взрослые вызвали "скорую", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие врачи службы "03" оказали девочке помощь на месте, промыли ей желудок и увезли ребенка в лечебное учреждение.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали