В Тольятти мужчина получил серьезные травмы при падении с седьмого этажа

Во вторник, 25 апреля, в девятом часу вечера, по предварительным данным, в Центральном районе Тольятти внимание прохожих привлек мужчина, сидевший на балконе седьмого этажа жилого дома и якобы намеревавшийся прыгнуть вниз, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Очевидцы вызвали чрезвычайные службы. Однако примерно в 20:30 возмутитель спокойствия все же упал и получил серьезные повреждения.
Пострадавшим оказался мужчина в возрасте около 46 лет. После оказания помощи на месте он был доставлен бригадой "скорой" в лечебное учреждение с подозрением на политравму.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали