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Происшествия

В Тольятти мужчина получил серьезные травмы при падении с седьмого этажа

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 апреля, в девятом часу вечера, по предварительным данным, в Центральном районе Тольятти внимание прохожих привлек мужчина, сидевший на балконе седьмого этажа жилого дома и якобы намеревавшийся прыгнуть вниз, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Очевидцы вызвали чрезвычайные службы. Однако примерно в 20:30 возмутитель спокойствия все же упал и получил серьезные повреждения.

Пострадавшим оказался мужчина в возрасте около 46 лет. После оказания помощи на месте он был доставлен бригадой "скорой" в лечебное учреждение с подозрением на политравму.

Теги: ЧП Тольятти

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