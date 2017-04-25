О развитии ОЭЗ "Тольятти" заслушали на итоговом заседании коллегии Минэкономразвития РФ

Доклад о развитии ОЭЗ "Тольятти" заслушан на итоговом заседании коллегии Минэкономразвития России, которое состоялось 24 апреля в Москве, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Для подведения итогов работы ведомства за 2016 год и постановки задач на этот год собрались председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, министр экономического развития России Максим Орешкин и его заместители, руководители городов и республик страны, а также представители крупных компаний и организаций. С докладом также выступил генеральный директор управляющей компании особой экономической зоны "Тольятти" Алексей Пахоменко.

Презентация ОЭЗ состоялась в ходе третьей сессии заседания, посвященной вопросам новой региональной политики. Основной доклад о развитии регионов сделал заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский. Он рассказал о том, что сейчас в стране разрабатывается стратегия пространственного развития, которая определит экономическую специализацию регионов. В документе выделено 14 основных инструментов, среди них значительное место занимают особые экономические зоны. За последние два года проведена работа по оптимизации части площадок.

"Мы оставили только перспективные ОЭЗ. И 2016 год дает серьезный прирост по количеству резидентов. Конечно, сработало несколько факторов: и наличие готовых площадок с инфраструктурой, и управленческие решения по оптимизации этого инструмента, которые были приняты", - отметил Александр Цыбульский.

Напомним, в стране работают 26 особых экономических зон. На заседании коллегии были представлены две площадки, среди которых - ОЭЗ "Тольятти".

"Площадка в Тольятти - довольно молодая. При этом динамика ее развития позволяет ей через 10 лет стать новым лидером проекта", - сказал Александр Цыбульский.

После этих слов Алексей Пахоменко вкратце рассказал о стратегии развития особой экономической зоны в Самарской области, позволяющей сократить сроки окупаемости вложенных государственных инвестиций. Он обозначил трудности, с которыми сегодня сталкиваются ОЭЗ, а также высказал предложения по более эффективному использованию промышленной инфраструктуры в рамках уже действующих площадок.

Как отметил директор ОЭЗ "Тольятти", большинство российских особых экономических зон в свете последних негативных явлений в экономике и снижения инвестиционной привлекательности рынка России столкнулись с трудностями привлечения новых инвесторов на площадки. А без них "созданная инфраструктура роста бессмысленна".

Между тем перед страной стоят две взаимодополняющие задачи: снижение зависимости от импорта и рост не нефтегазового сектора. "Особые экономические зоны могут и должны стать важным инструментом в рамках оговоренных стратегических задач. Инфраструктура роста, созданная в ОЭЗ, позволяет экономить до 30% капитальных затрат при строительстве нового производства", - сказал Алексей Пахоменко.

Учитывая это, он обратился в Минэкономразвития с предложением возглавить работу по межведомственному взаимодействию с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности для использования инфраструктурной поддержки особыми экономическими зонами процесса импортозамещения.

"Для рабочей группы мы предлагаем рассмотреть возможность поддержки инвесторов ОЭЗ в рамках действующих федеральных программах финансирования, а также включить информацию об ОЭЗ в отраслевые планы импортозамещения. И в целом использовать наши возможности для сокращения государственных капитальных расходов по всем направлениям", - подытожил гендиректор управляющей компании ОЭЗ "Тольятти".

По итогам заседания коллегии решено, что проект под условным названием "Всё своё" будет проработан на уровне Министерства экономического развития РФ. При этом глава ведомства Максим Орешкин обратил особое внимание на то, что продукция, которая будет создаваться в рамках импортозамещения, должна быть конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам.