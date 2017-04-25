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Происшествия

Около тольяттинского ночного клуба двое парней избили 44-летнего мужчину

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали двух безработных парней 22 и 23 лет, подозреваемых в избиении посетителя ночного клуба, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

44-летний тольяттинец, отдыхавший в развлекательном заведении с друзьями, вышел покурить. На улице у него возник конфликт с двумя другими посетителями клуба. В результате двое молодых мужчин избили его и скрылись. Крики и просьбы о помощи услышали гости заведения. Они позвонили в полицию и вызвали пострадавшему "скорую помощь". С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу.

По данным полиции, один из задержанных уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", они находятся под подпиской о невыезде.

Теги: преступление избиение пострадавшие уголовное дело Тольятти

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