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Происшествия

В Тольятти пропала 17-летняя девушка

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Несовершеннолетняя Татьяна Иванова вышла из дома в 7-м квартале Автозаводского района утром 12 апреля. До сих пор ее местонахождение не установлено.

По данным полицейских, ранее девушка уже уходила из дома.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в светло-коричневую куртку — парку, серые джинсы и темно-синие кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит обращаться по телефонам: (8482) 93-45-75, (8482) 93-63-13, 8-929-714-59-81 или 020 (102 с мобильного).

Теги: ЧП розыск пропавшие без вести подростки Тольятти

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