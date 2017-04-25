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Происшествия

В Тольятти задержали двух жителей Брянской области и уроженца Башкирии с амфетамином, мефедроном и гашишем

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские на КПП "Рубеж" задержали трех человек с крупной партией наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители остановили Lada Priora с башкирскими номерами для проверки документов. При виде полиции два пассажира заметно занервничали, и инспекторы решили досмотреть молодых людей и машину.

В результате они обнаружили на заднем пассажирском сиденье четыре пакета с веществом белого цвета и восемь брикетов с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что среди изъятого было более 880 г амфетамина, 145,4 г мефедрона и 738,8 г вещества, содержащего гашиш.

По данным полиции, задержанные — два жителя Брянской области 23 и 22 лет и 23-летний уроженец Башкортостана. Все они были судимы за кражи.

Теперь в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особом крупном размере". Задержанные арестованы.

Теги: преступление наркотики уголовное дело Тольятти

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