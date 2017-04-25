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Экономика и бизнес

АвтоВАЗ ввел две рабочие субботы для выпуска кузовов на завод в Алжире

АЛЖИР. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ вводит в мае две рабочие субботы для выпуска автомобильных кузовов, поставляемых на завод Renault в алжирском городе Оране. Об этом tass.ru сообщили в профсоюзном комитете АвтоВАЗа.

"Согласно плану производства в выходные дни 13 и 20 мая будет организован выпуск продукции в цехах сварки и окраски в рамках работ по изготовлению кузовов автомобилей для завода в Оране. Сотрудники привлекаются к работе с соблюдением требований Трудового кодекса РФ, компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором", — уточнили в профкоме.

Кроме того, 31 мая для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в сборочно-кузовном производстве будет объявлено временем простоя с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы работника.

Теги: АвтоВАЗ Renault-Nissan автопром профсоюзы Алжир обзор СМИ

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