АвтоВАЗ ввел две рабочие субботы для выпуска кузовов на завод в Алжире

АвтоВАЗ вводит в мае две рабочие субботы для выпуска автомобильных кузовов, поставляемых на завод Renault в алжирском городе Оране. Об этом tass.ru сообщили в профсоюзном комитете АвтоВАЗа.

"Согласно плану производства в выходные дни 13 и 20 мая будет организован выпуск продукции в цехах сварки и окраски в рамках работ по изготовлению кузовов автомобилей для завода в Оране. Сотрудники привлекаются к работе с соблюдением требований Трудового кодекса РФ, компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором", — уточнили в профкоме.

Кроме того, 31 мая для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в сборочно-кузовном производстве будет объявлено временем простоя с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы работника.