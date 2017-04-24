В Тольятти назначили нового начальника отдела полиции №22

В понедельник, 24 апреля, начальник УМВД России по Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов представил личному составу нового начальника ОП № 22. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом врио начальника областного главка Алексея Гриня на эту должность назначен подполковник полиции Андрей Горшков, ранее занимавший должность замначальника полиции УМВД России по Тольятти.

Андрей Горшков родился в 1970 году в Тольятти. В 2010 г. он окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности "Юриспруденция". В органах внутренних дел — с 1999 года, проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел Тольятти.