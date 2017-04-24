В Тольятти назначили нового начальника отдела полиции №22

В понедельник, 24 апреля, начальник УМВД России по Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов представил личному составу нового начальника ОП № 22. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приказом врио начальника областного главка Алексея Гриня на эту должность назначен подполковник полиции Андрей Горшков, ранее занимавший должность замначальника полиции УМВД России по Тольятти.
Андрей Горшков родился в 1970 году в Тольятти. В 2010 г. он окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности "Юриспруденция". В органах внутренних дел — с 1999 года, проходил службу на различных должностях в органах внутренних дел Тольятти.
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А я слышала, уже готовят – на Котляра и иже с ним. Бычкова в панике, она похоже на этот раз крайней назначена. Сначала обыск, потом суд, и баста карапузики! А там и до остальных доберутся.
Насмешили)))))) в тлт в самом деле муниципально-частное партнерство вышло на новый уровень – гг Андреев и Котляр действуют на удивление плодотворно и в полном согласии. И впрямь, пора, пора уже документально обозначить их выдающееся сотрудничество! Только вот благо города здесь ни при чем. И документы лучше, чтобы в более компетентных органах подготовили.